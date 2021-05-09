Kovid-19 göz sağlığını da etkiledi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yelda Özkurt, Türkiye’de toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 5’inden azının 15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, 5 yaş altı çocukların oranının yüzde 2 civarında olduğunu, hastalığın sıklıkla asemptomatik seyrettiğini belirtti.

Kovid-19’un solunum sisteminin yanı sıra gözleri de tutabildiğini, hatta ilk bulguların gözde ortaya çıkabildiğini aktaran Özkurt, çocuklarda da göz kapaklarının iç kısmını ve göz küresini kaplayan zarın iltihaplanmasıyla gözlerde sulanma, kızarıklık, şişme, çapaklanma gibi bulgularla seyreden akut konjonktivitin, klinik tabloya eşlik edebildiğini anlattı. AA

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