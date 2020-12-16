"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

KOVID-19 Takip Merkezleri açılıyor

16 Aralık 2020, Çarşamba 09:33
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "KOVID-19 Takip Merkezleri"ni açmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde KOVID-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Koronavirüsün etkileri yakından takip edilecek

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışılıyor. KOVID-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor.

Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece COVID-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

Etiketler: Kovid-19, takip merkezi
Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak Başbakanı Ankara’yı ziyaret edecek

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 73 milyon 809 bini aştı

    KOVID-19 Takip Merkezleri açılıyor

    Türkiye duruşunu netleştirmeli

    Fasulye, patates ve nohut kürsüde

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

    Dünya genelinden salgınla ilgili son gelişmeler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge

    TBMM'den ABD'ye kınama: 'Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 235 vefat ve 32 bin 102 yeni vaka gözlemlendi

    “Uçuyoruz”dan acı reçeteye

    Çocuğunuza güzel ve anlamlı isimler koyun

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Diplomasi hamasetle yürümez

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Genel

    Türkiye duruşunu netleştirmeli
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Süleyman KÖSMENE

    Tecvitte bir hata mı var?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?
    Risale-i Nur'dan

    Bir müşrik: “Kur’ân beşer kelâmına benzemez!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.