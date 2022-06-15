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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kurbanlık seçerken dikkat!

15 Haziran 2022, Çarşamba 14:00
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın, kurbanlık alacak vatandaşları tüyleri parlak, sağlıklı görünen ve kulak küpesi olan hayvanları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Baydın, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alışverişine hazırlanan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Veteriner hekimlerin Kurban Bayramı için görevlerinin başında olduğunu belirten Baydın, "Kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımız hayvanları seçerken tüyleri parlak, sağlıklı görünen ve kulak küpesi olanları tercih etmeli. Kulak küpeleriyle Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinden hayvanın yaşı dahil gerekli bilgiler öğrenilebilir. Hayvanların genel durumunda, sağlığına ilişkin şüphe duyulursa pazarlarda görevli meslektaşlarımızdan bilgi alabilirler." ifadesini kullandı.

Baydın, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 150'de fazla zoonoz hastalık olduğuna işaret ederek, kurban alacakların görevli veterinerlerden yardım talebinde bulunabileceğini bildirdi.

"Dişi hayvanlar korunmalı"

Türkiye'nin hayvancılıkta kritik bir dönemin eşiğinde olduğunu vurgulayan Baydın, "Stratejik bir sektör olan hayvancılığın varlığını koruması için dişi hayvanlar korunmalı." uyarısında bulundu.

Baydın, hayvan refahının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle akaryakıt fiyatları arttığından kamyon kasalarına çok fazla hayvan yükleniyor. Bu da hayvan refahını olumsuz etkiliyor. Yine uzun yolculuklarda hayvanların belli aralıklarla dinlendirilmesi, yemlenmesi gerekir. Dinlenmeden uzun mesafe yolculuk, oluşturduğu stres nedeniyle hem et kaybına neden oluyor hem de etin kalitesini düşürüyor. Bu durumda da yetiştiricilerimiz ekonomik zarar gördüğü gibi, kurban eti de kalitesiz oluyor. Yetiştiricilerimizden hayvan refahına özen getirmelerini istiyoruz."

AA

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