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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Maske ülke genelinde zorunlu olsun

21 Haziran 2020, Pazar
Prof. Dr. İlhan Çetin, Kovid-19 karşı en önemli kalkanın maske olduğunu belirterek bu sebeple ülke genelinde kullanılmasının zorunlu hÂle getirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sivas İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kovid-19 karşı en önemli kalkanın maske olduğunu belirterek bu nedenle ülke genelinde kullanılmasının zorunlu hâle getirilmesi çağrısında bulundu. Halk sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Çetin, salgınla mücadelede son günlerde özellikle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilen il sayısının giderek arttığını hatırlattı.  Bunu çok olumlu ve değerli bulduklarını belirten Çetin, kamusal alanlarda maskeyi zorunlu hale getiren ilk şehirlerden birinin Sivas olduğunu hatırlattı. 

Virüse karşı en büyük kalkanımız

Dışarı çıkanlara da işlerini hızlı bir şekilde hallederek evlerine dönmeleri çağrısında bulunan Çetin, “Bütün bunları sağlayamıyorsak mutlaka en az 1,5 metrelik mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe yüzde 70 koruyuculuk sağlıyor. İki taraftan biri maske takıyorsa yüzde 90’lara geliyor, her iki taraf maske takıyorsa yüzde 98,5’luk bir oranda karşıdaki insan hasta dahi olsa virüsten korunma ihtimaliniz var. Maske virüse karşı elimizdeki en büyük kalkanımız. Virüsün elindeki kalkan ise çok hızlı yayılması.” şeklinde konuştu.

Vak’alar 1500’ün üzerinde 

Sivas’ın kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu hâle getirerek bunun faydasını gördüğüne işaret eden Çetin, şunları kaydetti: “Halk sağlıkçıları olarak maske kullanımının ülke genelinde genelleştirilmesi, yani kamusal alanlarda insanların yoğun olduğu alanlarda mutlaka maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesini öneriyoruz. 1 Haziran’da vaka sayımız 700-800’lerdeydi. Bir hafta sonra 900-1000’lere çıktı. Son günlerde rakamlar binin üzerinde ve hatta 1500’ün üzerini gördük. Bu bizi çok daha dikkatli olmaya çağırıyor. Eğer birtakım gevşemeler yapıldıysa illa bu hakkımızı kullanacağız diye bir şey yok.” Sivas – aa 

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4 ilde daha maske takılacak

Koronavirüs salgını dolayısıyla maske takma zorunluluğu getirilen illere Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54’e yükseldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sonrası valiler tarafından açıklandı. Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi. Toplantıda 20 Haziran’dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumî Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılması kararlaştırıldı. Samsun - aa 

 

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