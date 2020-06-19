Maske ve sosyal mesafeyle korunabilirsiniz

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni normalleşme sürecinde günlük hayatta alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Haziran başında yeni normalleşme sürecinin başladığını, kontrollü sosyal yaşamla ilgili çalışmalar yapıldığını anımsatan Baykam, şöyle konuştu: “Bu virüsün bulaşması, karşılıklı iki kişiden birinin ağzından çıkan damlacığın karşıdaki kişinin ağız ve burnuna ulaşmasıyla söz konusu oluyor. Bu anlamda sosyal mesafe ve maske kullanımı, alınması gereken en önemli tedbir. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli tedbir var. Sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen. İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100’e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız takdirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz.” AA

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