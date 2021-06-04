Maskeler ne zaman çıkacak?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, “Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak” derken, uzmanlar 2022’den önce pek mümkün olmadığını söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, “Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.” dedi. Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vak’a sayılarının düşüşüne şahit olunduğunun altını çizerek, “Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vak’a sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbî, beşerî, iktisadî ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım”

Kimse ‘sonbaharda bu iş biter’ diye düşünmesin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sonbaharı işaret ederek “Toplumsal bağışıklık kazanılırsa, aşılı olanlar maskelerini çıkarabilir” açıklamasının ardından, “Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin. Hiç kimse de ‘Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner!’ diye de düşünmesin” dedi. Hürriyet yazarı Müftüoğlu, dünkü yazısında, Koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin olarak maskelerin durumunu ele aldı. Müftüoğlu, “Tabiî ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok, ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabiî ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki ‘maskesiz sohbetler’ yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. ‘Maskeler çöpe’ diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince... O zamanı henüz bilmiyoruz, ama ‘2022 başından önce pek mümkün değil’ notunu da düşüyoruz” düşüncesini dile getirdi.

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Sıcaklıklar virüsü engellemiyor

Sıcak havaların gelmesiyle Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Levent Akın, “Bilinmelidir ki havaların sıcak ya da soğuk olmasından etkilenmeksizin virüs insandan insana bulaşabiliyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, kademeli normalleşme sürecinde havaların da ısınmasıyla açık alanlara çıkıldığını söyledi. Akın, açık alanlarda, sahil ve parklarda maskelerin çıkarıldığını gördüğüne dikkat çekerek, “Açık alanlarda bulaşma daha zordur, nadirdir; ancak açık alan dediğimiz zaman her yer kabul ediliyor. Ben parklarda, bahçelerde gruplar görüyorum. Sandalyeler, masalar diziliyor, yer sofraları kuruluyor. 8-10-15 kişilik gruplar var, mesafe yok. Normalde açık alanda, sakin yerlerde belki çıkarılabilir, ama esas önemli olan parklarda, bahçelerde, çarşılarda, pazarda kalabalığın içine girdiğimizde mesafemizi 2 metre olarak ayarlayamıyoruz. Özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lâzım” diye konuştu.