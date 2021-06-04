"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Maskeler ne zaman çıkacak?

04 Haziran 2021, Cuma 00:47
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, “Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak” derken, uzmanlar 2022’den önce pek mümkün olmadığını söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, “Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.” dedi. Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vak’a sayılarının düşüşüne şahit olunduğunun altını çizerek, “Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vak’a sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbî, beşerî, iktisadî ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım” 

Kimse ‘sonbaharda bu iş biter’ diye düşünmesin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sonbaharı işaret ederek “Toplumsal bağışıklık kazanılırsa, aşılı olanlar maskelerini çıkarabilir” açıklamasının ardından, “Kimse kimseyi boşuna heveslendirmesin. Hiç kimse de ‘Sonbaharda bu iş biter, maskeler en geç eylül ortasında iner!’ diye de düşünmesin” dedi.  Hürriyet yazarı Müftüoğlu, dünkü yazısında, Koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin olarak maskelerin durumunu ele aldı. Müftüoğlu, “Tabiî ki aşılamada toplum bağışıklığına yetecek rakamlara ulaştığımızda çok, ama çok daha fazla rahatlayacağız. Tabiî ki o rakamları elde ettiğimizde daha çok buluşacak, daha çok ve sık konuşacak, hasret gidereceğiz. Ama bilelim ki ‘maskesiz sohbetler’ yalnızca açık havada ve yine mesafe kuralı gündemde tutularak yapılabilecek. ‘Maskeler çöpe’ diye bağırıp havaya zıplama zamanına gelince... O zamanı henüz bilmiyoruz, ama ‘2022 başından önce pek mümkün değil’ notunu da düşüyoruz” düşüncesini dile getirdi.

***

Sıcaklıklar virüsü engellemiyor

Sıcak havaların gelmesiyle Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Levent Akın, “Bilinmelidir ki havaların sıcak ya da soğuk olmasından etkilenmeksizin virüs insandan insana bulaşabiliyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, kademeli normalleşme sürecinde havaların da ısınmasıyla açık alanlara çıkıldığını söyledi. Akın, açık alanlarda, sahil ve parklarda maskelerin çıkarıldığını gördüğüne dikkat çekerek, “Açık alanlarda bulaşma daha zordur, nadirdir; ancak açık alan dediğimiz zaman her yer kabul ediliyor. Ben parklarda, bahçelerde gruplar görüyorum. Sandalyeler, masalar diziliyor, yer sofraları kuruluyor. 8-10-15 kişilik gruplar var, mesafe yok. Normalde açık alanda, sakin yerlerde belki çıkarılabilir, ama esas önemli olan parklarda, bahçelerde, çarşılarda, pazarda kalabalığın içine girdiğimizde mesafemizi 2 metre olarak ayarlayamıyoruz. Özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lâzım” diye konuştu.

 

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçek enflasyon 4 kat fazla

    Dünyada son 24 saat

    Maskeler ne zaman çıkacak?

    Tek ağaç kalana kadar mücadeleye devam

    Bağdat - Kazımiye'de patlama!

    Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son gelişmeler

    Milli Takım son provayı galibiyetle tamamladı

    AB'den Myanmar'daki cuntaya yaptırım hazırlığı

    Hatay'da askeri tır kaza yaptı: 2 şehit

    Son 24 saatte 6 bin 602 vaka

    KPSS ücretleri ateş pahası

    200'ü aşkın fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Biden 14 Haziran'da Erdoğan'la buluşacak

    Yeni sistem doları uçurdu

    Rusya, varlık fonundaki dolar rezervlerini sıfırlama kararı aldı

    Rusya: Suriye'de erken seçim yapılabilir

    Dünya genelinde salgından ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı

    Emekliye olumsuz cevap

    'Sebep ekonomi olsa ülkenin yarısı intihar eder'

    'Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeliyiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve erken seçim
    Ahmet BATTAL

    Adalet sana, ibadet bana
    Ahmet Tiz

    Bir devrin sonu
    Süleyman KÖSMENE

    Gölgeler, perdeler ve gerçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kâinattaki muazzam hadiseler
    Şükrü BULUT

    Global kızıl ittifak ve Yeşiller...
    Abdil YILDIRIM

    Sarayın sahibi değilsin, emanetçisin
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet ve meşveret (meclis) kabul etmeyenler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.