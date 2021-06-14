Maskesiz hayat 2022’de

Prof. Dr. Tufan Tükek, “2022’de tamamen kafamızdan atamasak da bu maske olaylarını veya toplantı yapmama, kalabalık ortamlarda bulunmama gibi şeyleri biraz aşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele, tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla sürüyor. Salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılamada yaş sınırı gün geçtikçe düşerken, farklı meslek grupları da aşılama programına dahil ediliyor. Yerli aşı çalışmalarının yanı sıra Pfizer-Biontech, Sputnic V, Sinovac aşılarının tedarik edilmesi için devam eden çalışmalarla süreç sürdürülüyor.

T24’deki habere göre İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de aşılama çalışmaları ve salgında son duruma ilişkin konuştu.

“Aşıları çaprazlama uygulamak lâzım”

Aşıların karıştırılması yorumlarına ilişkin konuşan Tükek, “Biontech aşılarında duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla antikor oranları çok yüksek. Sinovac ile aşılananların bir grubunda da çok yüksek antikorlar oluştu. Ama onlar içerisinde hiç antikor oluşmayan bir grup da var. Sinovac yapmanın aslında bir anlamı yok, çünkü iki dozdan sonra antikor yapmamış bence bu kişilerin tesbit edilip mutlaka Biontech aşısının olması gerekir. Tersine Biontech’te de sıfır antikor varsa ona da Sinovac yapmak lâzım. Yani aşıları böyle çaprazlama uygulamak lâzım. Ya da antikor düzeyi orta veya hafif düzeyde artmış kişilere tek doz Biontech ile rapel yapmak çok daha etkili olacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Tufan Tükek: “Kapanma bundan sonra çok olmayacaktır”

Tükek salgının gidişatına yönelik, “Umutluyuz, ekimde ufak bir pik, kıpırdanma olur diye düşünüyorum, ama sonrasını ben iyi görüyorum. 2022’de tamamen kafamızdan atamasak da bu maske olaylarını veya toplantı yapmama, kalabalık ortamlarda bulunmama gibi şeyleri biraz aşacağımızı düşünüyorum. Aşıları etkisiz kılacak bir virüs ortaya çıkmazsa ben umutluyum. 1 yıldır annesini görmeyen insanlar olduğunu biliyorum. Kapanma artık bundan sonra çok olmayacaktır diye düşünüyorum. Tam kapanamadığımızı gördük çünkü çok insani değil, ama hastalığı yatıştırabiliyorsunuz. Hastalıkla birlikte yaşamayı öğreneceğiz” ifadelerini kullandı. Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin görüşleri yorumlayan Tükek, “Toplumun yarısına yakınını aşılamadığımız müddetçe maskenin çıkartılması bir risk olabilir ama yaz aylarında bunun tamamlanacağını öngörüyoruz. 2022’de itibaren de artık maskesiz hayat başlayacağını düşünüyorum. Bu yazı iyi geçireceğimizi düşünüyorum, Ekim ayında ufak bir yukarı yönde yükseliş olabilir” ifadelerini kullandı.