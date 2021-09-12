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12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Müsilaj olduğu gibi duruyor

12 Eylül 2021, Pazar 10:42
Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Marmara İzleme Projesi (MAREM), 8 Ocak 2021 tarihinden bugüne, Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada deniz çalışması sürdürüyor.

Son olarak 28 Ağustos’ta başlayan MAREM kapsamındaki “Kütlesel Müsilaj Oluşumunun Durumu ve Marmara Denizi Ekosisteminde Bıraktığı Etkiler” isimli alt başlıklı deniz çalışması, 4 Eylül’de sonuçlandı.

Tekirdağ’ın Mürefte limanından başlayan çalışma hakkında konuşan Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi’nin lideri Hidrobiyolog M. Levent Artüz, müsilajın olduğu gibi Marmara Denizi’nde durduğunu ama şeklinin değiştiğini belirtti. Artüz, “Müsilajın deniz ortamı içinde çok farklı safhaları var, kamuoyu su üzerinde örtü halindeki hali ile ilgilense de müsilaj, büyük miktarlarda bütün Marmara Denizi’nde halen mevcut” dedi. Artüz, “İlk ölçüm ve gözlemlere göre iş müsilaj sorununu çok ama çok aşmış durumda. ‘Bu seneki manzarayı arayacağız, bundan sonraki felaket bunu aratacak nitelikte olacak’ demiştim, sanırım o duruma geldik.

‘KARADENİZ’İ KAYBEDECEĞİZ’

Ergene deniz deşarjına değinen Artüz, “2013 senesinde ‘deşarj gerçekleşirse’ diye yaptığımız modelleme ve Türkiye Barolar Birliği’nde buna bağlı sunumda belirttiğimiz unsurlar, ne yazık ki çıkıyor. Marmara Denizi’nin büyük bir bölümü gri renge bulandı. Suda çözünmüş oksijen seviyeleri deşarj etki alanı içinde dibe vurmuş durumda. Canlı çeşitliliği ise ancak ‘yok’ kelimesi ile anlatılabilir. Marmara’yı bu hale soktuk, ancak Ergene deşarjı ile çok kısa bir süre sonra Karadeniz’i kaybedeceğiz, Kuzey Ege Denizi’ni çok, ama çok büyük bir risk altına sokacağız” şeklinde konuştu.

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