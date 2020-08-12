Normalleşme şartları yok

Diyarbakır, Antep, Van, Mardin ve Batman Tabip Odası başkanları yetkililerin normalleşme söyleminden vazgeçmesi gerektiğini, normalleşmenin şartlarının olmadığını söylüyor.

Vak’a sayılarının artmasıyla birlikte özellikle Diyarbakır, Mardin, Van, Urfa, Antep, Batman’da Covid-19 teşhisi konulan hastalar, servislerde yer bulamıyor. Bianet’in haberine göre, hastaneler tam kapasite çalışıyor ve yeni hasta yatışı yapılamıyor. Hastalar ya ilâç tedavisi önerilerek evlerine gönderiliyor ya da başka illere sevk ediliyor. Hekimler, beş şehire de hastanelerin doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını söylediler. Vakaların 1 Haziran öncesine göre kontrol edilemez bir noktaya geldiğini belirttiler.

Hastanelerde sirkülasyon var

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, şöyle konuştu: “Resmî rakamlara ulaşmıyoruz ama bölgede bütün illerde artış var. Hastanelerde sirkülasyon var. Hastaneler dolu olduğu için evlere gönderiliyor. 1 Haziran öncesinde halkta bir duyarlılık, bir bilinç oluşmuştu. Fakat normalleşme yanlış aktarıldı ve yanlış anlaşıldı. Durum artık bireysel önlemlerle önüne geçilemez halde. Pandemi ile mücadele etmek sadece tedavi etmek değil, öncelikle önlemektir. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Rakamlar, sayılar ruhsuzdur ama her bir sayı bir can demek bizim için. Bu kadar hasta kaybı sağlık çalışanlarını tüketiyor.”

“Sağlık çalışanları tükendi”

Antep Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş, “Sahada çalışan arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Antep’te günlük vaka sayısı 300-350’yi buluyor. Hastanelerin pandemi servisleri ve yoğun bakımlar tam dolu. Hastaneye yatışı yapılamayan hastalar ise eve gönderiliyor. Temaslıların bile takibi zor oluyorken eve gönderilen hastaların takibi nasıl olacak, bilmiyoruz. Beşinci aya girdik ve sağlık çalışanları yoruldu, hem filyasyona giden ekipler, hem de hastanelerdeki sağlık çalışanları çok yoruldu, bir tükenmişlik hali var. 20 yıllık hekimim, pandemi sürecindeki bu tükenmişliği meslek hayatım boyunca hiç görmedim” dedi.

Salgın katlanarak artıyor

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş, “1 Haziran’da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte vakalar çok ciddi şekilde arttı, neredeyse Haziran öncesine göre 20 kat bir artış söz konusu. Denetim yok, salgın katlanarak artıyor. Sonbahar geliyor, mevsimsel hastalıklarla beraber önlenemez bir noktaya gelecek. Bir an önce sıkı tedbirler alınmalı” dedi. Van Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ise şöyle konuştu: “Yetkililerin normalleşme söyleminden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü normalleşmenin koşulları yok. Ekonomik sosyal destekler sağlanmalı, süreç tamamen halkın insiyatifine bırakılmamalı. Pandeminin sadece bireysel tedbirlerle önlenemez, genel politikalar ele alınmalı.”



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İşler hiç iyiye gitmiyor

Yale Üniversitesi New Haven Hastanesi’nden doktor olan Mehmet Emin Adin, şu şekilde uyarıda bulundu: “Öz abisi yoğun bakımda olan bir hasta yakını, bir doktor, bir bilim insanı, dahası bir vatandaş olarak bunları yazıyorum. Lütfen yazdıklarımı iyi okuyun. Yakın zamanda hastalığı ayrı zamanlarda ayrı yerlerden kapan, ailemden birçok kişiyi evde tedavi ettim, birkaçına test dahi yapamadık. Bir çok hastalığı bulunan 77 yaşındaki babam çok şükür sorunsuz yendi hastalığı. Ancak 37 yaşındaki hiçbir hastalığı olmayan abimin şu anda akciğerleri çok kötü ve yoğun bakımda. Kendisine yaşadığı ilde yoğun bakım yatağı bulamadık. Şehir dışında kişisel ilişkilerim aracılığıyla bir yatak bulabildik. Eminim sağlık bakanlığı durumun farkındadır ancak yineleyeyim. Sahada, özellikle bazı illerde, işler hiç iyiye gitmiyor. İşler daha kötüye gitmeden derhal çok sıkı bölgesel önlemler alınmalı. İnsanlar yoğun bakımlarda yer bulamadığı için yakınlarını kaybetmeye başlarsa sağlık çalışanına şiddet ve kaos hayal edilemez boyutlara ilerler. Aylardır tekrarlıyoruz herkes kişisel önlemini alsın ve özellikle idareciler çok âcil önlem alsın. Gençliğinize güvenmeyin!”

İstanbul – Yeni Asya