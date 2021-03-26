Obez çocuk sayısı hızla artıyor

Prof. Dr. Cengiz Kara, pandemi döneminde artan obezitenin sebepleri ve tedavisini anlattı.

Vücuttaki yağ miktarının artmasına bağlı kilo artışı olan obezitenin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Türkiye’de yapılan çalışmalar çocuk ve gençlerin yüzde 10-25’inin fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Liv Hospital Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara pandemi döneminde artan obezitenin sebepleri ve tedavisini anlattı.

Çocuklar evde hareketsiz kaldı

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve bunun getirdiği hayat biçimi herkesi derinden etkiledi ve her türlü sosyal felâkette olduğu üzere çocuklar daha ağır etkilendi. COVID-19 salgınında çocuklar evde hareketsiz kaldı. Okulların kapalı kalması ve eğitim hayatının bilgisayar / televizyon başında uzaktan sürdürülmesi bu hareketsiz hayatı daha da perçinledi. Evde ekran karşısında uzun saatler geçiren çocukların beslenme alışkanlıkları da değişti, özellikle hazır gıda, abur cubur tüketimi arttı. Ne yazık ki bu olumsuz yaşama biçiminin çocuklar üzerindeki etkilerini kısa süre içinde gözlemlendi. Bu dönemde bazı çocuklarda 5-10 kilograma varan ağırlık artışları oldu.

Çocukları obeziteden korumak için tavsiyeler

İçinde bulunduğumuz salgın ve uzaktan eğitim sürecinde çocuklarda obezite ve erken ergenlik gibi büyüme sorunlarının oluşmasını önlemek için ailelere düşen görevler var. Öncelikle çocukların her türlü hareketini arttırmak gerekiyor. Uzaktan eğitimde teneffüs araları genellikle 15-20 dakika arasında değişiyor; bu teneffüslerde, okulda olduğu gibi, çocukların bahçeye-dışarıya çıkması, nefes alması, koşması, oynaması sağlanabilir. Çevre bunun için uygun değilse ev içinde oyun aktiviteleri için imkân oluşturulmalı. Eğitimin tamamlanmasından sonraki akşam saatlerinde ebeveynlerin çocuklar ile birlikte yapacakları 30-60 dakikalık tempolu yürüyüşler hareketsizliği kırmak için etkili olacaktır. Normal büyüme için okul çocuklarının en az 10 saat, ergenlerin en az 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Buna göre yatağa gidiş saati gece 10-11’i geçmemeli ve bundan en az 2 saat önce ekran ile ilişki kesilmelidir. Uzaktan eğitimde gün boyu ekran ışığına maruz kalan çocukların hiç olmazsa akşam saatlerinde ekrandan uzak tutulması sağlıklı büyüme açısından çok önemli olacaktır. Çocuklar öğün atlamadan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yemelidirler. Aralarda meyve ve benzeri ara öğünler alabilirler. Ancak paketli hazır ürünlerin (çikolata, gofret, cips vb.) ve şekerli içeceklerin tüketimi ile gereksiz kalori alımına izin verilmemelidir.

HABER: SEDAT SERDAR

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