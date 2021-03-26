"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Obez çocuk sayısı hızla artıyor

26 Mart 2021, Cuma
Prof. Dr. Cengiz Kara, pandemi döneminde artan obezitenin sebepleri ve tedavisini anlattı.

Vücuttaki yağ miktarının artmasına bağlı kilo artışı olan obezitenin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Türkiye’de yapılan çalışmalar çocuk ve gençlerin yüzde 10-25’inin fazla kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. Liv Hospital Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara pandemi döneminde artan obezitenin sebepleri ve tedavisini anlattı.

Çocuklar evde hareketsiz kaldı

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve bunun getirdiği hayat biçimi herkesi derinden etkiledi ve her türlü sosyal felâkette olduğu üzere çocuklar daha ağır etkilendi. COVID-19 salgınında çocuklar evde hareketsiz kaldı. Okulların kapalı kalması ve eğitim hayatının bilgisayar / televizyon başında uzaktan sürdürülmesi bu hareketsiz hayatı daha da perçinledi. Evde ekran karşısında uzun saatler geçiren çocukların beslenme alışkanlıkları da değişti, özellikle hazır gıda, abur cubur tüketimi arttı. Ne yazık ki bu olumsuz yaşama biçiminin çocuklar üzerindeki etkilerini kısa süre içinde gözlemlendi. Bu dönemde bazı çocuklarda 5-10 kilograma varan ağırlık artışları oldu.

Çocukları obeziteden korumak için tavsiyeler

İçinde bulunduğumuz salgın ve uzaktan eğitim sürecinde çocuklarda obezite ve erken ergenlik gibi büyüme sorunlarının oluşmasını önlemek için ailelere düşen görevler var. Öncelikle çocukların her türlü hareketini arttırmak gerekiyor. Uzaktan eğitimde teneffüs araları genellikle 15-20 dakika arasında değişiyor; bu teneffüslerde, okulda olduğu gibi, çocukların bahçeye-dışarıya çıkması, nefes alması, koşması, oynaması sağlanabilir. Çevre bunun için uygun değilse ev içinde oyun aktiviteleri için imkân oluşturulmalı. Eğitimin tamamlanmasından sonraki akşam saatlerinde ebeveynlerin çocuklar ile birlikte yapacakları 30-60 dakikalık tempolu yürüyüşler hareketsizliği kırmak için etkili olacaktır. Normal büyüme için okul çocuklarının en az 10 saat, ergenlerin en az 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Buna göre yatağa gidiş saati gece 10-11’i geçmemeli ve bundan en az 2 saat önce ekran ile ilişki kesilmelidir. Uzaktan eğitimde gün boyu ekran ışığına maruz kalan çocukların hiç olmazsa akşam saatlerinde ekrandan uzak tutulması sağlıklı büyüme açısından çok önemli olacaktır. Çocuklar öğün atlamadan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yemelidirler. Aralarda meyve ve benzeri ara öğünler alabilirler. Ancak paketli hazır ürünlerin (çikolata, gofret, cips vb.) ve şekerli içeceklerin tüketimi ile gereksiz kalori alımına izin verilmemelidir.

HABER: SEDAT SERDAR
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halkın gündeminden koptular

    Obez çocuk sayısı hızla artıyor

    2020 yılında 21 savaş yaşandı

    Güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu kim?

    Ağır hasarlılara kanuni düzenleme şart

    Avrupa'da 3. dalga alarmı!

    Vatandaş faturalarını ödeyemiyor

    'Türkiye'ye bir ziyaret için temas halindeyiz'

    Myanmar’da protestolar sürüyor

    Bilim Kurulu toplantısının ardından Koca'dan açıklamalar

    Merkel'den Türkiye değerlendirmesi

    Biden: 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden yarışa gireceğim

    AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

    BM, Agnes Callamard'ın ölümle tehdit edildiğini doğruladı

    İsrail işgali hızlandı

    Türkiye'de son 24 saatt

    Hollanda Parlamentosu bomba alarmı

    Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

    Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

    Hüsnü Bayram dua bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yılda gelinen yer
    Süleyman KÖSMENE

    Berat Gecemiz beratımız olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kongreye gel, kongreye…
    Genel

    Halkın gündeminden koptular
    Osman ZENGİN

    Kandiliniz değil, Berat Geceniz mübarek olsun!
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim”le Meclisi ve demokrasiyi felç
    Risale-i Nur'dan

    Her derdin kudsî devası: İman
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Yalnızlık bakanlığı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Barla Dağlarında bir Garibuzzaman (4)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.