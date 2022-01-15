'Omicron, pandeminin bitiş müjdecisi'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, Omicron varyantını virüsün biteceğini gösteren bir ‘müjde’ gibi gördüklerini, Omicron’lu hastaların delta varyantlı hastalara göre hastalığı ayakta geçirdiğini söyledi.

Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor Sputnik’deki habere göre dünyaya yayıldığı gibi Türkiye’de de hızlı bir yayılım gösteren Omicron, uzmanlar tarafından müjde olarak değerlendiriliyor. Diğer küresel varyantlarda olduğu gibi Kovid-19’un da 2 yılı aşkın bir süre sonra sona ermesini öngören Medicana İnternational Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi. Kısa bir süre sonra pandeminin sona ermesini beklediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, “Şu anda gündemimiz Omicron varyantı. Daha önceden yaygın varyant, delta varyantıydı. Delta, Omicron’a göre daha hasta yapıcı özelliğe sahipti. Buna bir ‘müjde’ diyebiliriz. Omicron daha hızlı yayılıyor, ama hastalandırma oranı oldukça düşük. Bunu 3-4 ay gibi bir sürede pandeminin biteceği müjdesi gibi algılıyoruz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 400

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.