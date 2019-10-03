Bizim Aile Ekim sayısında, ‘günümüzde aile ve kadını bekleyen tehlikeler’i kapağına taşıyor.

Mahiyeti itibariyle, tarih boyunca ‘gizli komiteler’in hedefi olan aile ve kadın, her asırda, asrına uygun şekilde güncellenen, ifsad edici plân ve projelerle karşı karşıya kaldı. Peki günümüzde aile ve kadını bekleyen, içimize sızan bu tehlikeler neler?

Bizim Aile dergisi Ekim sayısında, son dönemde İstanbul Sözleşmesi’yle de gündemde olan toplumsal cinsiyet eşitliği/ ayrımcılığı, LGBTİ, süresiz nafaka, çocuk haczi gibi birçok alt başlığı kapak dosyasına taşıyor. Ailenin ve toplumun geleceği için önem arz eden bu konular herkes için farkındalık oluşturacak nitelikte.

“Yeterince iyi ebeveyn” olmak

Çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşan ve yüzlerce aileyle görüşme fırsatı bulmuş bir psikolog olan Banu Arslan bu ayki çalışmasında “Yeterince iyi bir ebeveyn” olabilmenin zorlu yolculuğundan bahsediyor.

Taşlardan gelen şifa

Renk renk, birçok çeşidi bulunan ve daha çok aksesuarlarda kullanılan bazı taşların şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Kadim geleneğimizde yer bulan, günümüzde de alternatif tıp alanında kullanılan şifalı taşlar üzerine gerçekleştirilen sohbet derginin sayfalarında sizleri bekliyor.

Yenilenen muhtevasıyla Dağarcık

Dağarcık’ta bu ay; alternatif ve sağlıklı kahvaltı seçeneklerinin yer aldığı Doğalı Varken, Dekorasyon sayfasında siyah-beyaz kontrastı, pratik mutfak ve tasarruf bilgilerin yer aldığı Mutfak Kitaplığı ve nicesini bulabilirsiniz. Keyifli okumalar…

Derginin Ekim sayısında sizi bekleyenler;

- Hedefte aile ve kadın var…

- Dünya Dönüyor

- Ailenin manevî bağları

- “İnanç ve medeniyet değerlerine dayalı bir sisteme ihtiyacımız var”

- Gül Bahçesi

- “Batı kültüründen alınmış yasalar aile yapımıza uymuyor.”

- “Mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar!”

- Hayatın İçinden

- “Anne eli değerse çocuklarımızı kurtarabiliriz.”

- Nuranî hayalât

- Hz. Hüseyin (ra)

- Başarı, hırs dolu bir varış noktası mı, sağlıklı bir yolculuk mu olmalı?

- Bugün onun Cenneti!

- Tuvalet eğitiminde en güzel örnek

- Çocuklarda uyku hijyeni

- Nedir bu YBB? (Yıkanabilir Bebek Bezi)

“Yeterince iyi ebeveyn” olmak

- Taşlarla gelen şifa…

- Görmek ve görülmek üzerine…

- Besin, vitamin, mineral deposu granola ve smoothie

- Siyah, beyaz asaleti

- Kolalı sepet

- Ya Münzir

- Mutfakta enerji tasarrufu için uzmanlardan birkaç tavsiye

- Cevşen-ül Kebir’den duâlar

- Şarkın Sevgili Sultanı: Selâhaddin Eyyubî