‘Oruç bağışıklık sistemini güçlendirir’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ramazan ayında sağlık ve beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdöl, bu konuda delile dayalı olmayan yorumların dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, “Hekimler, oruç tutulan dönemde kişinin açlık ve ilâç eksikliğinin sağlığa etkilerini değerlendirmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir kişinin oruç tutarken herhangi bir şey yememesi, içmemesi ya da ilâcını almamasının zarar verip vermeyeceği sorularına bilimsel delillere dayalı olarak cevap vermek durumundayız. Hatta yapılan bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci arttırdığını göstermiştir. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, ‘hücrelerin yenilenmesi için yaşlı hücrelerin parçacıklarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu’ belirttiği teziyle, 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır” dedi.

Karantinada manevî bir kazanç

Toplum sağlığının korunması adına herkesin sorumluluk alanlarının bulunduğunu belirten Erdöl, “Bu Ramazan ayını karantina altında veya evde kalarak geçireceğiz. Ramazan ayında Peygamberimizin (asm) uyguladığı bir sünnet de itikâf ve inzivadır. Bu Ramazanı maddî ve manevî bir karantina altında, bu sünneti de bizatihi tatbik ederek manevî bir kazanca da dönüştürebiliriz. Ciddî sonuçları olan bir salgın hastalığın yayılmasının da önüne geçerek ayrıca ibadet sevabı kazanmış oluruz” diye konuştu.