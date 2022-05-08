Pandemi çocuklarda obeziteyi artırdı

Kovid-19 salgınının ilk altı ayında çocuklarda ve ergenlerde obeziteye yakalananların sayısının hızla arttığı bildirildi.
Doğru kilo verme süreci nasıl olmalı?
EurekAlert’in haberine göre, ABD’nin Ohio eyaletindeki Nationwide Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, Kovid-19 salgınının ilk 3-6 ayı arasında, çocuk ve ergenlerdeki kilo alımını inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışmada, salgın öncesinde yüzde 38 olan obezite görülen çocuk oranının, salgın sonrası yüzde 45’e yükseldiği tespit edildi. Araştırmanın baş yazarı Ihuoma Eneli, Kovid-19 nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin sonlanması, uyku bozuklukları, egzersiz eksikliği, artan ekran süresi, kaygı ve stresin kilo almaya yol açtığını ifade etti.
AA