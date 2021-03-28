Pandemide evlenme azaldı

Pandemi sebebiyle yaşanılan ekonomik kayıplar yüzünden çiftlerin evlilik planlarını başka bahara ertelediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evlenmek niyetiyle sözlenen, nişanlanan genç çiftler pandemi nedeniyle yaşanılan ekonomik kayıplar, işsizlik ve virüsün olası etkileri sebebiyle evlilik planlarını başka bahara erteledi. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında çiftlerin evlenme oranı yüzde 10 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikâh merasimi ile evlendiği için düğün sektörü süreçten büyük yara aldı” dedi.

DÜĞÜN SEKTÖRÜ 2 AY FAALİYET GÖSTERDİ Düğün sektörünün pandemiden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir yıldır süren Covid-19 salgını evlilik hayali kuran gençleri, düğün sektörünü ve beraberindeki çok sayıda meslek kolunu olumsuz etkiledi. Covid-19 sebebiyle geçen yaz 1 Temmuz’da sezonu açan düğün sektörü bir yıl boyunca yalnızca 2 ay tam kapasite ile faaliyet gösterebildi. Eylül ayının başında düğünlerin nikâh merasimi şeklinde gerçekleştirilmesi kararıyla birlikte önceki aylarda ertelenen düğünlerin büyük bir kısmı ise iptal edildi. Düğün sektörü pandemidenen fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Sektörde çalışan yüzbinlerce kişi iş yapamaz hale geldi. Öte yandan düğünlere bağlı olarak iş yapan mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, kuyumcudan matbaacıya, pastacıdan şekerciye, kuaförden tuhafiyeciye, tekstilciden taksiciye kadar tüm sektörler de süreçten olumsuz etkilendi. Pandemi devam ettiği için bu yıl esnaf ve sanatkârlar olarak düğün sektöründen ciro beklentimiz düşük” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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