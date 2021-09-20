Pet şişelere de musluk suyuna da dikkat

Reuters’in yayınladığı bir çalışma ülkemizde pek tartışılmadı. Çalışma, ‘haftada bir kaşık, yani 5 gram plastik yediğimizi’ gözler önüne seriyordu. Bedelini pandemiye dönüşen diyabet ve hızla artan otoimmün hastalıklarla ödediğimiz bu sorunu, dahiliye ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevres Koylan bütün bilimsel çalışmaları tarayarak araştırdı.

Prof. Koylan, ‘mikroplastiklerin en yaygın kaynağı pet şişe ve damacanaların diyabete zemin hazırlayan insülin direncinin de en önemli kaynağı olduğunu’ vurguluyor. Koylan’ın önerisi mikroplastiklerden korunmak için filtre su içilmesi. Tabiî iyi bir filtreleme sistemini de çok iyi araştırıp seçmek gerekiyor. Ne yazık ki mikroplastikler vücudumuza yalnızca içtiğimiz suyla girmiyor. Poşet çaylar, tuz, hatta bal bile mikroplastik ihtiva ediyor. Koylan, balıkların denizden, arıların çiçeklerden mikroplastik taşıdığını vurguluyor: “Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen poşet çayların poşetleri de plastik liflerden yapılıyor.” Birçok çalışma, plastikleri insanlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla İlişkilendiriyor. Profesör, kısa vadede, gelişmiş filtreleme sistemleriyle plastik alımının azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak dünya genelindeki plastik kirliliğini gerçek anlamda azaltmanın tek yolunun ‘tek kullanımlık plastikleri ortadan kaldırmak, daha iyi geri dönüşüm çözümleri geliştirmek ve alternatif biyobozunur maddeler üretmek‘ olduğu gerçeğinin de altını çiziyor.

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