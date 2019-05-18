Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

Ramazan ayının gelmesiyle beraber değişen yemek alışkanlıkları ağız ve diş bakımının aksamasına sebep oluyor.

Ramazanda oruç tutanların gün boyu bir şey yememeleri ve içmemeleri ağız kokusu ve bakteri oluşumunu da beraberinde getiriyor. Bunların önlenmesi açısından Avrupa Estetik Diş Hekimliği (EAED) Akademisi’nin dört Türk üyesinden biri olan Güzin Kırsaçlıoğlu, Ramazan ayında ağız ve diş bakımına her zamankinden daha çok özen gösterilmesi gerektiğini dile getiriyor. Ağızda önceden oluşan çürükler ve iltihapların ağız kokusuna sebep olduğunu dile getiren Kırsaçlıoğlu, “Yeme ve içme alışkanlıklarının azalmasından dolayı ağızda oluşan bakteriler artar ve beraberinde tükürük oluşumu azalır. Bunun yanında sahurdan sonra hemen uyumak da diş plaklarının tam olarak temizlenememesine neden oluyor. Bu sorunların önüne geçmek için dişler iftar ve sahur aralığında en az iki dakika fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalı. Bol bol sıvı tüketimi yapılarak tükürük salgısındaki azalmanın önüne geçilmeli” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören