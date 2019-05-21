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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ramazanda ‘kişiye özel uyku düzeni’ tavsiyesi

21 Mayıs 2019, Salı 23:15
Uyku üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, yaptığı açıklamada, Ramazan, sinirlilik ve stres kelimelerinin bir araya gelmesini doğru bulmadığını, bu dönemin huzur, dinginlik, sabır ve muhasebe ayı olduğunu belirtti.

Ramazanda yaşanan gerginliğin genellikle gece uykusuzluktan ve uyku bölünmelerinden kaynaklandığını ifade eden Selvi, bu halin Ramazan ayı dışında da görülebileceğini dile getirdi. Ramazan ayı boyunca uyku düzeninin çok önemli olduğunu vurgulayan Selvi, “Ramazanda herkes kendisine özel bir uyku düzeni uygulayabilir. İnsanın her gün en az 7 saat uykuya ihtiyacı olur. Akşam uykuya engel olacak şekilde beyni aktive eden fazlaca kahve ve demli çay tüketiminden uzak durulmalıdır. İftar sonrasında mümkünse hareket edilmeli ve ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. 

Ramazanda uyku saati biraz daha öne çekilmeli, sahura kadar uyku ihtiyacının bir kısmı giderilmelidir. Sahur sonrasında hemen yatılması reflüye ve kalitesiz uykuya sebep olacağından bir süre beklenmeli ve daha sonra kalan uyku ihtiyacı giderilmelidir. Gece boyunca uyanık kalmak gün içinde beyin faaliyetlerini bozacağından tavsiye edilmemektedir” diye konuştu.

AA

Etiketler: uyku
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