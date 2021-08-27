Ritim bozukluklarının sebepleri 3 boyutlu görüntülenebiliyor

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, kalp hastalıkları arasında görülme sıklığı açısından önemli yer tutan ritim bozukluğu tedavisinde ablasyon yöntemiyle oldukça etkili sonuçlara ulaşılabildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Aksu, ablasyon tedavisinde özellikle son dönemlerde kullanılmaya başlanan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle tanı ve tedavide daha kesin sonuçlara ulaşabilmenin mümkün olduğunu belirtti. Uzun yıllardır kullanılan bu yöntem ile hastaya dışardan hiçbir müdahalede bulunmadan, tek seferde ritim bozukluğunun tedavi edildiğine dikkati çeken Aksu, 3 boyutlu haritalama yönteminin de istenilen sonuçlara ulaşmada çok önemli katkı sağladığını kaydetti. Aksu, şöyle devam etti: Böylece hasta kalbini sanki ameliyatta görüyormuş gibi tüm noktalarına ulaşabiliyor ve anatomisini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Çok daha karmaşık aritmi odaklarını görmek ve tedavi etmek mümkün olabiliyor.”