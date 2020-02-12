Ruh sağlığımız bozuldu

Son 3 yılda hastanelerin psikiyatri kliniklerine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu.

Bu kişilerin yüzde 69’u kadın yüzde 31’i erkek. Antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilâçlarında büyük artış gözlendi. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan’ın soru önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2017-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, bütün hastanelerdeki psikiyatri kliniklerine toplam 7 milyon 953 bin 651 kişilik başvuru olduğu bilgisini paylaştı. Milliyet’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yayınlanan rakamlar, antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilâçlarında ciddî artış yaşandığını gösterdi. 2018 yılı itibarıyla Türkiye çapında satılan sinir sistemi ilâçlarının toplamı 308 milyon kutu olurken, satılan bu ilâçların ağırlıklı olarak antidepresanlar oluşturduğu belirtildi. Sinir sistemi ilâçları en çok tüketilen üçüncü grup ilâç olurken, son 5 yılda 49 milyon 500 bin kutu arttığı tesbit edildi.

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