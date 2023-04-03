Ruh yarasına merhemler... BİZİM AİLE DERGİSİ NİSAN SAYISI YİNE DOPDOLU

Bizim Aile Dergisi, Nisan 2023 sayısında, “Deprem psikolojisi”ni ele alıyor. Bu sayımızda başımıza gelen musibetlerin ruhumuzda açtığı derin yaraların nasıl iyileştirileceği ele alındı.

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız Bizim Ali Dergisi, Nisan 2023 sayısında yine dopdolu konularla okuyucuları ile buluşuyor. Op. Dr. Aytekin Coşkun, kapak sayfamızda “Acılarımıza bir teselli” yazısıyla Risale-i Nur’dan teselli verici hakikatleri ele alıyor. Doç. Dr. Kenan Taştan, Kapak sayfamızda “Travma psikolojisi” yazısını yazdı. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda Ramazan ayında sağlıklı beslenme rotası veriyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Dokuların Bağlayıcı Faktörü: Kolajen yazısını yazdı. Atıksız bakım Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda Atıksız bakım anlatılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin anlatıldığı Sanat, Ramazan sofralarımızı süsleyen tariflerin yer aldığı Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İyi okumalar. Kübra Örnek Korkmaz - İstanbul

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