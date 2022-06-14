Safra kesesinden 1284 taş çıkarıldı

Bursa’da 75 yaşındaki Ayşe Durmaz’ın, karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikâyeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik yöntemle ameliyata alınan Durmaz’ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı. Durmaz’ın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, “Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz: Operasyon çok başarılı geçti, bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik” dedi. Haber Merkezi

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