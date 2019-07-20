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20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Sağlık Bakanlığı vatandaşları gıda zehirlenmelerine karşı uyardı

20 Temmuz 2019, Cumartesi 16:49
Sağlık Bakanlığı, özellikle yaz aylarında artış gösteren gıda zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, tavsiyelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, birçok farklı mikroorganizma, zararlı toksinler ya da kimyasalların yiyecekleri kirletip, gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabildiği belirtildi.

Bu kapsamda, "gıda zehirlenmesi" olarak da bilinen bu hastalıklara neden olan 250'den fazla etken bulunduğu aktarılan açıklamada, gıda zehirlenmesinin sık görülen belirtilerinin bulantı, kusma, mide krampları ve ishal olduğu vurgulandı.

"Üç günü aşan şikayetlerde hastaneye başvurulmalı"

Bakanlık, vatandaşları, üç günden fazla süren ishal, ateş ve ağız kuruluğu gibi şikayetler olduğunda mutlaka hastaneye başvurulmaları konusunda uyardı.

Çoğu zaman hastaların tıbbi tedavi olmadan iyileştiği, ancak risk grubunda bulunan hamile kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılarda bulguların şiddetli olabildiğine işaret edilen açıklamada, bakterilerin 32 ila 43 derece sıcaklıkta daha hızlı çoğalmasından dolayı yaz aylarında yiyeceklerin hazırlanması ve güvenli bir şekilde taşınmasının zor olduğu belirtildi.

Açıklamada, tatil bölgelerinde artan nüfus, açık havada kalabalık katılımlı piknik, düğün, mevlit yemeği gibi organizasyonlar nedeniyle yaz aylarında artış gösteren gıda kaynaklı "akut bağırsak enfeksiyonları"ndan korunmak için şu öneriler sıralandı:

"Gıdalar güvenli içme suyu ile hazırlanmalıdır. Zorunlu hallerde kullanılacak su 10 dakika kaynatılmalıdır. Yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta gibi pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra veya bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra eller sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Eller tek kullanımlık kağıt havlu veya temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. Çapraz bulaşmanın engellenmesi için et, tavuk, balık gibi çiğ yiyecekler diğer gıdalara temas etmemelidir. Alışveriş sepetinde ve buzdolabında bu gıdalar diğer yiyeceklerden ayrı tutulmalıdır.

Farklı gıda maddelerini doğrarken (sebzeler ve et) her seferinde ya farklı kesme tahtaları ve bıçak kullanmalı ya da her kullanımdan önce aletler tekrar yıkanmalıdır. Gıdalar yeterince uzun süre ve yüksek ısıda pişirildiğinde gıda güvenliği sağlanmış olacaktır. Özellikle tavuk, et, balık gibi yiyecekler uygun ısıda iyice pişirildikten sonra; pişmiş yemekler ise en az 70 derece ısıda ve yenilecek miktarda ısıtılarak tüketilmelidir.

Yeni pişmiş ve tekrar ısıtılan yemekler, oda ısısında iki saatten fazla bekletilmemelidir. Dış ortam ısısı arttığında bu süre bir saat olmalıdır. Soğuk tüketilmesi gereken yiyecekler, uygun kaplarda korunmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmuş gıdalar oda ısısında bekletilerek değil buzdolabında çözdürülmelidir. Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır."

AA

Etiketler: insan, sağlık, gıda, temizlik, bakteri
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