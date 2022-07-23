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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Sağlık sistemi çökebilir

23 Temmuz 2022, Cumartesi 17:00
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), artan kiralar ve gider maliyetleri nedeni ile aile sağlığı merkezlerinin (ASM) kapanma tehlikesi olduğunu bildirdi.

Aile hekimleri, “Kamu hizmeti veren aile hekimlerine Sağlık Bakanlığı tarafından uygun kiralarla bina sağlanmaması durumunda aile hekimliği sistemi ve bağlı olarak genel sağlık sistemi çökecektir. Bu çöküşün sorumlusu ise vakit varken önlem almayan Sağlık Bakanlığı ve yönetim olacaktır” uyarısı yaptı.

AHEF, mülk kiraları başta olmak üzere genel giderlerdeki artışlar nedeniyle ASM’lerin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. AHEF’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ”

“Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak aylardır aile hekimliği sisteminin içinde bulunduğu çıkmazlara dikkat çekerek yapılacak düzenlemelerle acil önlem alınması gerektiğini nedenleriyle ifade etmekteyiz. Ancak maalesef birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak somut adımlar hala atılmamıştır.

“BİRÇOK ASM KAPANACAK”

Bugün geldiğimiz noktada ise ASM’ler kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mülk kiraları başta olmak üzere genel giderlerdeki artışa rağmen cari gider ödemelerinin fiyatlardaki artışın çok gerisinde kalması, aile hekimlerini, ASM giderlerini karşılayamaz hale getirmiştir. Son olarak Antalya Konyaaltı’nda kamu hizmeti veren Limon ASM için mülk sahibi tarafından, çevredeki mülklere uygun kira zammının yapılmaması halinde mülkün boşaltılması istenmiş ve tahliye kararı alınmıştır. Üzülerek belirtiyoruz ki bu durum ne ilk ne sondur. Birinci basamak sağlık hizmetleri için temel öneme sahip ASM cari gider ödemelerinde düzenleme yapılmaması durumunda daha birçok ASM ekonomik olarak devam edemez hale gelerek kapanacaktır.

“AİLE HEKİMLİĞİ VE GENEL SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKECEKTİR”

ASM’lerin kapanması demek buradan hizmet alan kayıtlı hastaların sağlık hizmeti alamaması, ASM çalışanlarının işsiz kalması, bir sonraki adımda ise birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve sağlık sisteminin genel olarak çökmesi anlamına gelmektedir. AHEF olarak tekrar uyarıyoruz. ASM cari gider ödemelerinin artan maliyetleri karşılayacak düzeye getirilmemesi, kamu hizmeti veren aile hekimlerine Sağlık Bakanlığı tarafından uygun kiralarla bina sağlanmaması durumunda aile hekimliği sistemi ve bağlı olarak genel sağlık sistemi çökecektir.”

İstanbul - anka

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