Sağlıklı gözler için bol bol balık tüketin

Genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, tükettiğimiz besinler de göz sağlığımızı olumlu ve olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Doğru beslenme, beden sağlığımızın yanı sıra göz sağlığımızda da etkili bir rol oynuyor. Sağlık yaşam haber’de yer alan habere göre, balık tüketmenin gözlere sağlıklı bir ışıltı kattığını belirten Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Umut Efe Güner sağlıkla parlayan ve görme yetisini güçlendiren besinlerle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Balıklarda bulunan omega-3 yağlarının doğru dozlarda tüketimi sayesinde göz sağlığına ilişkin pek çok faydası bulunduğunu belirten Op. Dr. Umut Efe Güner, özellikle somon ve tuna balıklarının gözlerde sağlıklı bir parıltının oluşturabileceğini söylüyor. Balıklarda bulunan omega-3’ün, içinde barındırdığı dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit; göz kuruluğu, tavuk karası ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi rahatsızlıkların oluşmasını önlemek açısından etkili olduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Güner “Özellikle somon ve tuna balıkları, omega-3 açısından zengindir ve düzenli tüketildiği takdirde, sağlık kazanımlarının yanı sıra gözlerde parlak bir ışıltı oluşmasına yardımcı olacaktır” diyor.

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