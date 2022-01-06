Omicron sebebiyle vak’alar hızlı bir şekilde artarken, salgın en çok çocukları vuruyor. Uzmanlar ise gerekli tedbirlerin alınmadığını söylüyor.

Omicron varyantı sebebiyle korona vak’alarında patlama yaşanıyor. Günlük hasta sayısının 67 bine yaklaştığı Türkiye’de yine kısıtlamalar dillendirildi. Vak’a sayılarında patlama yaşanması alınması gereken tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Özellikle salgının en çok da okullarda etkili olduğunu ifade ediliyor. Kimi öğrenci velileri ara tatilin öne çekilmesi ya da uzaktan eğitimi verilmesi gerektiğini savunuyor. Peki, eğitimciler meseleye nasıl bakıyor? Okullar yeniden kapanmalı mı? Konuyu Independent Türkçe’ye değerlendiren eğitimciler, farklı görüşleri savunuyor. Prof. Dr. Ali Baykal, eğitimin ön şartının sağlık olduğunu söyledi. Baykal, “Derslerin ertelenmesi dahil değişik çözümler için arayışa girilebilir” dedi. Baykal, vak’aların daha da artmasından sonra mecbur kalıp birtakım tedbirlerin alınmasının çok daha riskli bir durumu ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

“MEB gerekli tedbirleri almadı” Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan ise farklı görüşte. Bir öğretmen olarak yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesinin ilkesel olarak doğru bulmadığını kaydeden Bozdoğan, şartları sağlayarak eğitimin sürdürülmesinin daha iyi olacağını belirtti. Bozdoğan, “Gerekli önlemlerin alınarak vakaların kontrol altına alınması ve okulların açık tutularak yüz yüze eğitimin devam etmesi hem eğitimci hem öğrenci hem de velilerin temel talebidir” ifadelerini kullandı.

“Çok ciddi eksiklikler var”

Bozdoğan, şunları kaydetti: “Vak’a sayıları artığı için doğal olarak okulların kapanması gündeme geliyor. Burada atılması gereken öncelikli adım, MEB’in eğitimin yüz yüze devam etmesi için gerekli önlemleri almasıdır. Tatilin öne çekilmesi bir çözüm değildir. Öne çektiğinizde yeniden yüz yüze eğitim başladığında vaka sayıları tekrar artacak. Bu soruları çözmeyecektir. MEB’in yapması gereken salgınla ilgili geçerli ve önleyici tedbirlerin almasıdır. Temel mesele buradadır. Çok ciddî eksikliklerin olduğunun altı çizilmeli. Kalıcı çözümler gerekiyor. Ayrıca 1 buçuk yıl boyunca yüz yüze eğitimin dışında kalan dezavantajlı öğrenci ve yoksul ailelerimiz var. Buradaki eşitsizlik artarak devam ediyor. Dolayısıyla tartışmayı okullar bir hafta önce kapansın şeklinde sürdürmek sağlıklı bir seçenek değildir.”

“Pandemi ile yaşamayı öğrenmeliyiz”

Bahçeşehir Üniversitesi rektör danışmanı ve eğitimci yazar Turgay Polat da okulların kapanmaması gerektiği görüşünde. Pandemi ile mücadele birçok argümanın olduğuna değinen Polat, aşı, mesafe ve maske gibi kurallara daha fazla uyulması ve pandemi ile yaşamayı öğrenmek gerektiğine değindi. İlk dönemlerde insanların pandemiye karşı korumasız olduğunu ve başlarına ne geleceğini bilmediklerini aktaran Polat, “Artık ilk dönemlerdeki gibi değiliz. Birçok tecrübe edindik” dedi. Polat, “Elimizde önlem gibi argümanlar varken kapanma meselesinde durmamak gerekir. Üstüne üstlük okulların kapanması gündeme alındığında diğer her şey gündeme geliyor. Okullar dolaşım yeriyse AVM’ler, bankalar ve pazarlarda dolaşım yeridir” yorumunda bulundu.

Haber Merkezi