Salgın yeniden alevleniyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kronik bir seviyeye girdiğini belirtti.

Tükek, “Daha önceki gözlemlerimizde yapılan test sayısındaki pozitiflik oranı yüzde 3’lerde iken, bu oranın eylül başından itibaren giderek artığını ve şu anda yüzde 15’lere kadar geldiğini gördük. Artış trendine bakarak artık tekrar salgının alevlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu hakikaten görülüyor. Bu, ‘Hastaneye yatan sayısında artış, yoğun bakımlar doldu, perişan durumdayız.’ demek değil. Bir tehlike çanı yok, ama henüz başlangıcındayız. Henüz başlangıcındayken tedbirleri arttırırsak, insanlar dikkat ederse, ilerleyen dönemlerde ağır hasta sayısını önleyebiliriz. Bütün hedef ağır hasta sayısını azaltmak. Ağır hasta sayısını azaltabilirsek, ölüm oranını da azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

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