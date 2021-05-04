Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kapanma sürecini, Türkiye’nin aşılamadaki durumunu ve kamu sağlığı yönetimini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Prof. Dr. Bulut “ Rakamlara baktığınızda dün 347 yurttaşımızı kaybetmişiz. Daha iki gün önce bir meslektaşımızın ölümünde ‘doğal ölüm’ olarak işlendi halbuki Kovid tedavisi görüyordu. Entübeydi ve yoğun bakımdaydı. Bu sayıların nasıl idare edildiğini, istendiği gibi sansürlendiğini, üzerinin örtüldüğünü görüyoruz. 240 bin testi çekerler 150 bine. Rakamları da işletmezler veri işleyicilerine. Veri işleyicilerine de baskı var. Bundan da haberimiz var. Sağlık basınında bununla ilgilenen insanlara baskı uyguluyorlar. Birtakım kodlar, algoritmalar uygulayarak istedikleri rakamları istedikleri gibi vermeye çalışıyorlar. Salgını değil algıyı yönetiyorlar hâlâ” dedi.

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.