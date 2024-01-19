Şehir hastanelerinde randevu krizi

Vatandaş kamu hastanelerinden randevu bulamazken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” diyerek hayata geçirdiği kamu-özel ortaklığı (KÖİ) ile yapılan şehir hastanelerinde de benzer durum yaşanıyor. 2024’te 84 milyar TL ödenecek olan şehir hastanesinde randevu bulunamıyor.

Pek çok şehir hastanesinde kadın doğum, çocuk, göz, dermatoloji gibi bölümlerde randevu araması yapıldığında ya hiç yer bulunamıyor ya da günler sonrasına randevu aralığı veriyor. Kamu özel ortaklığı ile yapılan 17 şehir hastanesinin bazı branşlarında randevu almaya çalışan ancak pek çok bölümde randevu bulamayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya “Kirasını veriyoruz ancak doktora ulaşamıyoruz” dedi.

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