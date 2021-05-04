Sezaryenle doğum astım riskini arttırıyor

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zülfikar Akelma, astımın bütün dünyada çok sık görülen kronik bir hastalık olduğunu, söyledi.

Astımlı bir hastanın yaşam kalitesinin düştüğünü, belirten Akelma, şunları kaydetti: “Doğum şekli sezaryene doğru kaydıkça alerjik hastalıklar da daha sık görülüyor. Astım da bunlardan biri. O yüzden, biz, eğer aksi bir durum yoksa doğumun mutlaka normal yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bebek sezaryenle doğduğu zaman ilk olarak anneden alacağı yararlı bakterileri alamamış oluyor ve bakteriyel çeşitliliği azalıyor. Bizim ülkemizde de sezaryen oldukça yüksek yani neredeyse her iki çocuktan biri sezaryenle doğuyor. Sağlık Bakanlığı da sezaryeni azaltmaya çalışıyor. Yani bakıldığında sezaryenle doğum yapmak da astım riskini arttıran faktörlerden” AA

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