Sigara büyük risk

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün ürünleri tüketiminin dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açtığını belirterek, koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterilen başarının tütünden uzak durmakta da gösterilmesini istedi.

Kovid-19 salgını döneminde sigaranın zararlarına ilişkin oluşan farkındalığın devam etmesinin önemini belirten Öztürk, şunları kaydetti: “Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Ülkemizde ise tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yol katedilse de TÜİK’in Türkiye Sağlık Raporu’na göre, hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak, herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor, korona virüs salgınıyla mücadelede gösterdiğimiz başarıyı tütünden uzak durmakta da gösterelim diyoruz. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir de “Sigara içilmesi hem neden olduğu önemli sağlık sorunları hem de kovid enfeksiyonunun seyrini olumsuz etkilemesi nedeniyle bireysel ve toplumsal sağlık açısından risk oluşturmaktadır” şeklinde konuştu. AA

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