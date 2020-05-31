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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Sigara dumanı virüs getirebilir

31 Mayıs 2020, Pazar 01:06
Ankara’da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, “Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. O duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara yüzünden, 1,2 milyon kişinin de sigara dumanına maruz kaldığı için vefat ettiğini belirtti. T24’ün haberine göre, Türkiye’de bu oranın 100 bin civarında olduğunu söyleyen Dr. Taşkınoğlu, sigara içmenin Koronavirüs’e bulaş riskini birçok yönden etkilediğini belirtti. Sigarayı içerken elin çok sık kullanıldığını ve yüze götürüldüğünü kaydeden Dr. Taşkınoğlu, virüs bulaştırmamak için yapılan uyarıların sigara içerken oldukça fazla yapıldığını söyledi.

“Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor”

Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, “Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini arttırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor” dedi.

Dr. Taşkınoğlu, herhangi bir yüzeye eğer sigara ile birlikte virüs yerleşirse, 9 güne kadar kalabildiğini kaydederek, “9 güne kadar virüs o yüzeyde kalırsa, sizden sonra gelen kişiyi de bulabilir. Sigarayı evlerinizde, çocuklarınızın bulunduğu ortamlarda içmeyin. Hastalanma ihtimali olan 65 yaş üstü büyüklerinizin bulunduğu ve onların daha sonra gelebileceği yerlerde sigara içmeyin. Sigara partikülleri ile birlikte 9 güne kadar kaldığı yorumu yapıldı. Bu doğrultuda hiçbir şekilde paylaşım yapmamalıyız. Ortak paket, çakmak ve kül tablası kullanmayacağız. Sigara içtikten sonra ve içmeden önce mutlaka ellerinizi yıkamalısınız ki, elleriniz enfekte olmadan sigara içebilesiniz” diye konuştu.

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2019’da 78 milyar ‘duman’ oldu

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda farkındalık oluşturmak, kullanıcılara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak, tütün dumanına bağlı pasif maruziyeti önlemek ve sağlıklı hayat davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü olarak ilân edildi. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne de sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmediği halde pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Sigaranın ekonomik boyutu da en az sağlık kadar önemli bir yer teşkil ediyor. 2019 yılında Türkiye’de 119,75 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı . (AA)

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