Sigara tiryakisini kurtarma projesi başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan sigara kullanımının önüne geçmek için 2021 yılı boyunca dünya genelinde 100 milyon tiryakiye sigarayı bıraktırmayı hedefliyor.

Allen Carr Türkiye ise, “Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu” yöntemi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından proje ortağı olarak seçildi. Sigara kullanımı, tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden kötü alışkınlar arasında öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısı bulunurken her yıl 8 milyondan fazla insan sigaradan dolayı vefat ediyor. Nüfusa göre en çok sigara içen ülkelere bakıldığında ise % 52,4 ile Kiribati ilk sırada gelirken Türkiye, yüzde % 25,95 ile dünyada en çok sigara içen 40. ülke olarak konumlanıyor. Akciğer kanserinden gırtlak kanserine, kalp hastalıklarından felce pek çok hastalığa neden olan ve günümüzde insanların Covid-19’a yakalanma ve vefat etme risklerini de arttıran sigara tehdidine karşı Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı boyunca dünyada 100 milyon sigara içicisini sigara bırakma konusunda destekleme projesi başlattı. Türkiye’de de 2004 yılından beri on binlerce insanı sigaradan kurtarmış olan Allen Carr Türkiye merkezi, Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu yöntemi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından proje ortağı olarak seçildi.

Ankara - Adnan Solmaz