"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Sis erken ölümlere yol açabilir

08 Kasım 2021, Pazartesi 17:00
Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin Tutkun, son günlerde Ankara ve İstanbul’da sis olarak görülen hava olaylarının aslında smog diye tabir edilen olgular olduğunu ifade etti.

Duvar’daki habere göre Tutkun, şu bilgileri aktardı: “Kavramsal olarak ‘smog’; sıcaklık inversiyonu (meteorolojik antisiklonik inversiyon) ile oluşan bir olay ancak toksik sanayi emisyonlarının varlığında, etkilediği alanlarda, başta solunum yolları olmak üzere sağlığı olumsuz etkilemekte. Sıcaklık inversiyonu üstteki hava tabakalarının yere yakın hava tabakalarından daha sıcak olması durumuna denir. Sıcaklık yükseldikçe azalması gerekirken artıyordur. Böyle bir durumda hava kütlesi yukarı doğru değil aşağı doğru hareket eder ve taşıdığı tüm kirleticiler insanların soluma mesafesinde yer almaya başlar. İleri yaştakiler başta olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut ve kronik bronşial astım, solunum yolu komplikasyonları ile seyreden kronik hastalığı olanlarda hastalığı şiddetlendirebildiği gibi erken ölümlere de yol açabiliyor. Bu havanın solunmasıyla birlikte sülfür dioksit, sülfirik asit dumanı, karbondioksit, karbonmonoksit, florid gazları başta olmak üzere birçok toksik kimyasala maruz kalma riski mevcut bulunuyor.”

(Haber merkezi)

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan açlık riskiyle karşı karşıya

    Uygurlara zulüm pazarlık masasında

    Pandemi bitecekmiş gibi görünmüyor

    Yeni bir yol haritası şart

    Facebook belgelerini sızdıran Haugen'den yeni açıklamalar

    Toplum ‘tek adam’a itiraz ediyor

    OHAL Komisyonu anayasayı ihlâl etti

    EYT’liler: Seçim yatırımı

    Kovid-19 hastalarına ‘görme kaybı’ uyarısı

    Otomotivde 2022 yılı çok zorlu geçecek

    5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Konya'da son durum?

    Limon ve muz üreticisi dertli

    Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu

    Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

    27 bin 824 yeni vaka daha

    Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zamda Türkiye Avrupa birincisi

    Seçim sürecini sivil toplum şekillendirecek

    Trakya’da yeraltı suları tükeniyor

    Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve CHP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL Komisyonu anayasayı ihlâl etti
    Ahmet BATTAL

    Kendimizi sorguluyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Masonluk ve Kemalizm
    Durmuş Ali İnci

    Mehmet Ali Söyler kardeşimizin ölümü ve hatırda kalanlar
    Cevher İLHAN

    Dinî değerleri hoyratça istismar
    Genel

    Yeni bir yol haritası şart
    Risale-i Nur'dan

    Kudret-i Rabbânî ustadır, kader mühendistir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaratılman mı iyi, yoksa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.