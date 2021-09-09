"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Son 24 saatte 257 kişi vefat etti

09 Eylül 2021, Perşembe 21:00
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

    "Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

    İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

    “Büyüdük, ama işsiz kaldık“

    3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

    Salgında yalnız bırakıldık

    Esnaf: Patlama noktasına geldik

    Gözyaşları içinde anlattı

    23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

    İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

    'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

    Satılık konutta fiyatlar zıpladı

    Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

    Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik linç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu dile alışmayın, alıştırmayın
    Osman Yiğit

    Dershanede kalmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman dosyası heyecanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yıllar erken mi bitti?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
    H. Muharrem OKUR

    İzmir’de bulutlar dağılıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.