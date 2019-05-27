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27 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sosyal medyada uyuşturucu operasyonu: 56 kişi gözaltına alındı

27 Mayıs 2019, Pazartesi 11:00
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 Operasyonu ile uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suclarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla saat 06.00'da 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu düzenlendi.

Gözaltına alınan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi. 

TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmü yer alıyor.

AA

Etiketler: narkotik, operasyon, uyuşturucu
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