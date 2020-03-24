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24 MART 2020 SALI - YIL: 51

'Sosyal mesafe' için bisiklet tavsiyesi

24 Mart 2020, Salı 15:57
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulaşımda "sosyal mesafe"nin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bisiklet kullanıcıları, hem yolculuk esnasında etkileşimlerden kendilerini izole edebiliyor hem de bu sayede sağlıklarına katkıda bulunuyor." dedi.

Emanet,  Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı dünya genelinde en proaktif ve uzun vadeli tedbirleri alan ülkelerden biri olduğunu ve kriz anında örnek teşkil edecek reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Sosyal mesafelerin korunması ve ilave hijyenik tedbirlerin Kovid-19'un etkilerinin bertaraf edilmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Emanet, bu noktada bisikletlerin öneminin de ortaya çıktığını dile getirdi.

Emanet, bugünün teknolojilerinin ve inovatif gelişmelerinin bile yetersiz kalabileceği kritik durumlarda, en basit tercihlerin hayati öneme taşınabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve gidilen kısıtlamalar, toplulukları bir araya getirecek ortamların izole edilmesine ve hijyenin maksimumda tutulmasına dayanmaktadır. Toplu taşıma araçları riskli alanların belki de en tehlikelilerinden biri durumundadır. Bundan dolayı örneğin New York'ta bisiklet satışları ve kullanım eğilimi Kovid-19 salgını ile daha önce olmadığı kadar artmış, insanlar toplu taşımanın nimetleri, koruyucu iklimi ve konforuna karşın bisikleti tercih eder duruma gelmişlerdir. Aynı basit uygulamalar ülkemiz için de geçerlidir."

"Mesafe için de dezenfeksiyon için de gerekli"

Emanet, ulaşımda sosyal mesafenin korunabilmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bisiklet kullanıcıları, hem yolculuk esnasında etkileşimlerden kendilerini izole edebiliyor hem de bu sayede sağlıklarına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bisikletin diğer toplu taşıma araçlarından farklarını değinen Emanet, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplu taşıma araçları her ne kadar önemli ve vazgeçilmez olsa da bu gibi kriz zamanlarında sosyal mesafelerin korunması ve sürdürülebilir dezenfeksiyon konusunda yetersiz kalabiliyor. Bugün toplu taşıma veya arabalarımız için ayırdığımız bütçemizde yapacağımız basit bir revizyon, yeni bir bisiklet edinebilmemizi mümkün kılmaktadır. Kalitesi ve konforuyla Türk bisiklet endüstrisi ülkemiz ve dünyada bisiklet sevdalılarının yanında yer almaya devam etmektedir."

Emanet, bisikletin kötü senaryolar da dahi, mobilite avantajı sağladığını ve hayatı kolaylaştırdığını bildirdi.

Şehirlerde de bisiklet kullanımını kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Emanet, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman arzu edilmemekle birlikte, doğal veya insan faktörü neticesinde oluşacak felaketler bizlerin iradesi dışında ortaya çıkmaya devam edecektir. Bu gibi durumlarda bisikletin sağladığı avantajlar hemen hemen her senaryoda aynı kalabilmektedir. Şehirlerimizde bisiklet altyapısının mevcudiyeti ve yeni anlayışın bu yönde tecellisi bizlere kötü senaryolarda bile her zaman mobilite avantajı sağlayacak ve hayatımızı kolaylaştıracaktır. Böyle zamanlarda bisikletin değeri daha fazla ortaya çıkmaktadır."

AA

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