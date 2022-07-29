Sözleşmeli sağlık personeli alınacak

2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesine karar verildiği belirtildi. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek.Söz konusu kişilerden 19 bin 694’ü uzman tabip, 7 bin 114’ü tabip, 147’si ebe, 38’si sağlık memuru, 3’ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

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