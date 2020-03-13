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13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

"Spekülasyonların önüne geçilecek"

13 Mart 2020, Cuma 12:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alınmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı'ndaki, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından stratejik bir adım atıldı.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, kararla birlikte benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ye çok teşekkür ediyoruz."

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, Kovid-19'un tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını aktaran Varank, "Tabi bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için, problemin kaynağına indik." bilgisini paylaştı. 

"Spekülasyonların önüne geçilecek"

Varank, üreticilerle görüşerek sorunu tüm taraflarla masaya yatırdıklarına dikkati çekerek, EPDK'nin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldığını bildirdi. 

Bakan Varank, yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretiminin artacağını hem de fiyat spekülasyonlarının önüne geçileceğini belirtti.

Düzenlemeyle önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"İthalat yerine, artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak."

AA

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