Sputnik V isimli koronavirüs aşısı 40 bin kişi üzerinde denenecek

Rus bilim insanlarınca koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V isimli aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi.

Devlet haber ajansı Tass, aşıyı geliştiren kuruma dayandırdığı haberinde, ulusal bazda onay alması beklenen ilk potansiyel Covid-19 aşısının toplu testinin 40 binden fazla kişiyi kapsayacağını aktardı. Rusya, geliştirdiği ve sağlık bakanlığınca tescil edildiğini belirttiği aşıya, 1957 yılında uzaya gönderilen ilk Sovyet uydusu Sputnik'in adını verdi. Yetkililer, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının aralarında doktorların da olduğu gönüllülere yapılarak son deneme sürecinin tamamlanacağını, ekim ayında ise tamamen piyasada olacağını duyurmuştu. Euronews Türkçe

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