Şubat’ta virüs pik yapabilir

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüsü tablosunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron’da pik seviyeyi şubatın ilk iki haftasında beklediklerimi söyledi.

Duvar’daki habere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Vak’a tırmanışı devam edecektir. Ancak bu vak’aların tamamı Omicron varyantı değil. Delta ve Delta Plus varyantıyla birlikte Omicron el ele gidiyor. Omicron varyantı olgularında karşı karşıya kaldığımız hastaneye yatış oranı daha düşükken, Delta ve Delta Plus varyantlarında hâlâ yüksek. O yüzden Omicron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi şubat ayının ilk iki haftasına kadarki zaman dilimi içerisinde bekleyebiliriz.” dedi. Haber Merkezi

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