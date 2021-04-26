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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

“Suriyeli mültecilerin aşıya erişim sorunu var”

26 Nisan 2021, Pazartesi 19:00
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Suriyeliler de dahil olmak üzere tüm mülteciler bir damgalamayla karşı karşıyalar. Birçoğu aşı için randevu alamıyor, kaygılılar ve korkuları var” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Suriyeli mültecilerin gerek damgalanma sonucu ekonomik, gerekse ırkçılık sorunu ile karşı karşıya kaldıkları için virüs konusunda kaygılı olduklarını dile getirdi. VAO Türkçe’deki habere göre Fincancı, “Mültecilerden kimlik numarası olanlar Türkiye’deki diğer 65 yaş üstü vatandaşlar gibi aşı olanağına sahip ancak bu olanağa sahip olanlardan birçoğu randevu alamıyorlar. Kimlik numarası almış olmalarına rağmen kayıtlarda gözükmedikleri için aşıya erişemiyorlar” dedi.

“Irkçılık sorunumuz var’’

Mültecilerin kendi kimliklerini kullanmak konusunda kaygıları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “İnsanlar canlarını kurtarmak için değişik ülkelerden göç etmek zorunda kalıyorlar, yerlerinden ediliyorlar. Buraya gelirken de genelde kayıt dışı yollarla geliyorlar. Gelen mülteciler kimliklerini ya yolda yitirmiş oluyor ya da sonrasında başına gelebilecekler veya bir takip süreci yaşanabileceğine dair gerçek kimliklerini kullanma konusunda kaygıları oluyor. Daha sonra kimlik numarası verilenler de dahil olmak üzere Türkiye’de genel olarak ciddi bir ırkçılık sorunumuz var. Suriyeliler de dahil olmak üzere tüm mülteciler bir damgalamayla karşı karşıyalar. Ne yazık ki sağlık kurumlarında da zaman zaman başvurularda, bu insanların devlet tarafından beslendiği, barındırıldığı ve sağlık hizmetlerine ücretsiz eriştirildiği gibi bir takım yanlış bilgilendirmeler sonucunda Türkiye’deki vatandaşlara verilmeyen hizmet Suriyeliler’e veriliyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Bunun yanı sıra Suriyeliler’in resmi işlemleri yaptırma konusunda kaygıları var, korkuları var ve geride duruyorlar. Suriyeliler ucuz iş gücü olarak güvencesiz işlerde çalıştırılıyorlar. Salgın açısından sağlığa uygun olmayan ortamlarda çalıştırılan Suriyeliler, hastalandıklarında herhangi bir ayrımcılığa uğrayacakları, hastalık nedeniyle damgalanacakları ve çalıştırılmayacakları kaygısıyla bildirim yapmaktan da kaçınabiliyor”

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