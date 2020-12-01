Tam kapanmadan sayı düşmez

2020’ye damgasını vuran Covid-19 pandemisi, yılın son ayına girerken dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye’de de vak’a sayıları her geçen gün artıyor, sağlık çalışanları âcil tedbirler alınmasını talep ediyor. Uzmanlara göre, tam kapanma olmadan vak’a sayılarını düşürmek mümkün değil.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Sakarya, tam kapanma olmadan bulaşın azaltılamayacağını söylüyor. “Böyle bir dönemde insan hareketliliğini, insan temasını minimuma indirmek şart. Şu anda yapılması gereken tam kapanma. En az iki haftalık bir süreyle bunu yapmazsak daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecek” diyor. DW Türkçe’nin haberine göre, TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt da Ülke genelinde sosyal destek sağlanarak ortalama 3 ya da 4 haftalık bir kapanma kaçınılmaz haldedir. Bu kararın bir an önce alınması, bizi çok daha korkunç kâbuslardan kurtaracaktır diye düşünüyoruz” diye konuşuyor.

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Yangına bir kova su dökmek gibi

Uzmanlara göre hükümetin aldığı önlemler, Coronavirus (Covid-19) salgınını kontrol altına alabilmek için yetersiz. İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Küçükosmanoğlu, “Bu tedbir, yangına bir kova su dökmeye benziyor” diye belirterek şunları dile getirdi: “Bizim tam kapanma önerimizi yerine getiren önlemler değil. Çünkü iş yerlerinin üretime devam etmesini öngörülüyor. Bu da, iş yerlerindeki salgının yayılmasını önleyecek bir tedbir olmaktan çok uzak. Şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımın kısıtlanmasına dair herhangi bir tedbir de söz konusu değil” Doç. Dr. Çağhan Kızıl ise “Sokağa çıkmadığında iş kaybına uğrayacak insanlara destek yok” ifadelerini kullandı. Kızıl, “14 günlük ve 28 günlük kapatmalar gerekiyor” diye ekledi.

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Böyle giderse vak’a yükü kaldırılamaz

Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği Samsun’dan endişelendiren açıklama geldi. Şehirde vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydeden Vali Zülkif Dağlı, şunları söyledi: “Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vak’a sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz.(…) Maalesef bu vak’a artış trendi devam eder ve önlemlere uymamaktaki ısrarımız sürerse yoğun bakım yatak sayımızı ne kadar artırırsak arttıralım önümüzdeki dönemde bu anlamda sorun yaşamayacağımızı kimse garanti edemez.”