Tatiliniz yanmasın

Çocuklar yapıları gereği yetişkinlere nazaran dış etkenlerden daha fazla etkileniyor. Bu sebeple bilhassa yaz aylarında çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor. Peki, ama nasıl?

Çocukların cildi yetişkinlere nazaran daha fazla hassasiyet taşır. Dolayısıyla güneş yanıklarına karşı da daha yatkınlardır. Bu sebeple çocukları güneş yanıklarına karşı korumaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini arttırabiliyor. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, çocukları güneşe karşı korurken işinize yarayacak 5 tavsiyeyi sıralıyor.

Zararlı ışınlar cilt kanserine yol açabiliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, “Çok fazla güneşe maruz kalmak kanser riskini arttırabiliyor. Fakat bunun yanında ileri yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak, sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede deri kanseri öyküsünün bulunması, bağışıklık sisteminin azalması, bazı genetik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve daha önceden ultraviyole tedavisi olmak, cilt kanseri olasılığı taşıyabiliyor. Bu nedenle anne babaların çok dikkatli olması, çocuklarını bebeklik döneminden itibaren koruyucu faktörlerle güneşin zararlı etkilerinden koruması gerekiyor” dedi.

Güneş kremleri alerji yapıyor mu?

Ercan, “Son dönemde en çok tartışılan konu güneş kremlerinin alerji yapıp yapmadığıdır. Sensitivite ve toksisite, güneş kremlerinde nadir kullanılan maddelerdir. Ancak yine de kontakt dermatit, alerjik reaksiyon sebebi olabilir” şeklinde konuştu. Organik koruyucuların daha güvenilir olduğunu belirtem Ercan, “Çocuğunun cildi hassas olan ebeveynler, bebekler için kullanılan güneş koruyucuları tercih edilebilir. Güneş koruyucu da tüm diğer ilaçlar gibi güneşte unutulmamalı, yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır” dedi.

Uyarılara dikkat!

Ercan, “Güneş ışıklarının dik geldiği saatler olan 10.00-15.00 arası mümkünse bebekler ve çocuklar dışarı çıkarılmamalı ve güneşten korunmalıdır. Bulutlu ve sisli havalarda dahi güneşin zararlı ışınlarının aktif olabileceği unutulmamalıdır. Bu saatler arasında mecburen güneşte durulması gerekiyorsa, mutlaka güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce çocuğa güneş koruyucu kremler sürülmeli ve bu kremler 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır” diye konuştu. Yaz aylarında çocukların kıyafetlerini seçerken güneş ışığını engelleyecek ve çocuğu terletmeyecek giysiler seçilmesi gerektiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, “Ayrıca güneşten korumak için şapka ve şemsiye de kullanabilirsiniz” dedi. Ercan, son olarak sözlerine şunları ekledi; “Yazın deriyi korumak, yalnızca güneş koruma faktörleri gibi dış işlemlerle mümkün olamıyor. Güneş altında cildin zarar görmesini engellemek için içerden de bir şeyler yapmak gerekiyor. Su hayattır. Sıcak havalarda tüm bireyler ortalama 1,5-2 litre aralığında sıvı tüketmelidir. Çünkü su, cildin savunma mekanizmasına katkı sağlar. Bu nedenle çocuklar yazın bol bol su içmeye teşvik edilmelidir.”

YANIĞA İLK MÜDAHALE BUZ İLE YAPILMALI

Güneş yanığının tedavisi derecesinin değişiklik gösterdiğini belirten Ercan, “Güneş yanığı oluşan çocuklara öncelikle buz tedavisi uygulanmalı, ardından yanıklar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

HABER: NURSEZA OKUR

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