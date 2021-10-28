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Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

28 Ekim 2021, Perşembe 22:24
Grip vak’aları yeniden başladığını söyleyen uzmanlar uyarıyor: “Pandemi önlemlerinin bu ölçüde ve bu kadar hızlı kaldırılması bu yıl ciddî bir grip patlamasına yol açabilir.”

Prof. Dr.  Osman Müftüoğlu, grip sezonunun açıldığına dikkat çekti.

Hürriyet yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Grip sezonu maalesef açıldı. Daha da önemlisi nezle/grip vak’aları özellikle geçen yılla karşılaştırıldığında ciddî bir artış trendi içine girdi. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl biraz da ‘aşısızlık korkusu’ ile kış boyunca ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsüne azamî dikkat gösterdik. Özellikle de ‘maske ve mesafe ikilisi’nde uyguladığımız ciddî tedbirler sayesinde adeta ‘sıfır gripli bir kış sezonu’ yaşadık. Ama bu yıl durum bir hayli farklı. Farkı şu... Bu yıl biraz ‘pandemi yorgunluğu’, biraz ‘aşıya olan güven’imiz, biraz da ‘güven ipi’nin ucunu daha erken ve daha çok salıvermemiz nedeniyle çoğumuz adeta bir çeşit ‘maskeyi de mesafeyi de boş verme’ bayramı yaşıyor. Uzmanlar ise bizi tekrar tekrar uyarıyor: ‘Pandemi önlemlerinin bu ölçüde ve bu kadar hızlı kaldırılması bu yıl ciddî bir grip patlamasına yol açabilir!’

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Âcillere başvurular iki kat arttı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, tedbirlerin gevşemesiyle artan grip vak’aları sebebiyle âcillere başvuruların iki katına çıktığını söyledi. T24’deki habere göre Prof. Dr. Tükek, “Boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikâyetlerle geliyor hastalar. Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı. Çünkü öncelikle Covid olup olmadığını anlamamız gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Tükek, Covid salgınında durumun hemen hemen geçen senekiyle aynı düzeyde ilerlediğini söyleyerek, bu yıl farklı olarak hastaneye yatışlarda büyük bir artış olmadığını, bunu da aşının sağladığını belirtti. Ancak başka büyük bir tehlikeye işaret ederek, “Vaka sayıları halen istediğimiz düzeyde azalmadı. Kasım ayından sonra büyük bir dalgayla, geçen seneyi geçirmiştik. Bu sene aşılanmayla birlikte yatan hasta sayısında o kadar büyük bir artış olmadı. Ama vak’a sayılarında azalma olmaması, önümüzde yoğun kış şartlarının olması, kısıtlamaların tamamen kalkması ve okulların açılmasını da hesaba katarsak, aslında kasım ayından sonrası hakikaten bizi endişeye sevk ediyor” dedi.

“Yoğun bakım yatışları 20’li yaşlara kadar düştü”

Prof. Dr. Tükek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 30 yaşın altına baktığımızda aşılanma oranlarının çok düştüğünü, günlük aşılamaların da azaldığını kendi kliniğimizde de gözlemliyoruz. Hastanede yatışlarda ise bize gelen hastaların dışında çok sayıda hasta için bazı merkezlerden konsültasyon isteniyor bizden de. Burada dikkatimizi çeken şey, genellikle 20’li yaşlardaki hastaların tedavisi için sorular geliyor. Bunların ağır pnömoni olup hastaneye yatırıldığı ve oksijen tedavisine başlandığı belirtiliyor. Normalde bir üst solunum yolu enfeksiyonu, örneğin bir influenza’da, bu yaş grubunda bu kadar ağır bir tablo beklemeyiz. Ama maalesef koronavirüs’te tablo, ağır oluyor. Özellikle Delta varyantı, gençlerde de ciddî, ağır pnömoni yaparak hastanın hayatına mal olacak düzeye gelebiliyor. Hasta genç olmasına rağmen yoğun bakıma düşebiliyor, yoğun bakıma düştükten sonrasında ölüm oranları da artıyor. Aynı şey, 65 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar için de hâlâ geçerli. Maalesef kaybettiğimiz günlük 200’ün üzerindeki vak’alar arasında bu saydığım gruplar var.” 

Haber Merkezi

 

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