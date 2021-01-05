Tekrar hastalanmak mümkün

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse yakalanan birinin iyileştikten sonra tekrar hastalanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı: “İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor, ama bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var. Koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekir. Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lâzım. Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir.”

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