Televizyon karşısında çok vakit geçiriyorsanız dikkat

Günümüzde 7’den 70’e neredeyse herkes telefon, tablet, bilgisayar, televizyon sahibi…

İstisnalar dışında, çoğumuzun evinde, işyerinde en az bir televizyon bulunuyor. Aile saatleri dahi artık televizyon açık iken veya televizyon programları ile birlikte gerçekleşiyor. Gerek haber gerekse eğlence amaçlı kullandığımız televizyonların kullanım süresini kontrol altına almamız gerekiyor. Günümüzde sosyal ilişkilerin zedelendiğini, çiftler arasında, arkadaşlıklar ilişkilerinde, iş hayatında temel sorunun iletişimsizlik olduğunu söyleyen

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Nihal Değirmenci Birgit, bu problemlerin temelinde çoğunlukla teknolojik cihazları yattığını belirtiyor. “Kendimize özel vakitler ayırarak, yeni hobiler bularak, çevremiz ile yüz yüze iletişimi arttırarak, vakit öldürmek için televizyon izlemeyi, telefonumuz ile uğraşmayı sınırlandırabiliriz” diyen Uzm. Kl. Psk. Birgit, televizyon kontrolsüzlüğünün beraberinde getirdiği sorunları şöyle sıralıyor: “Eğer kontrolsüz bir şekilde televizyon izleniyorsa kişi sorumluluklarını yerine getiremez. Aile, akran, arkadaş ilişkileri zarar görür. Sosyal iletişimi, kendine güveni azalır. Yeme bozuklukları, göz problemleri, duruş bozuklukları ortaya çıkabilir. Küçük çocukların zeka gelişimi etkilenebilir. Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık, gerçeklerden kopma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ruhsal dengesizlikler yaşanabilir.”

İstanbul - Seyhan Şentürk