THY: Ya PCR ya da aşı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Eylül’den sonra iç hatlarda seyahat edecek yolcularından PCR testi ya da aşı kartı isteyeceklerini açıkladı.

THY’de birçok kurum gibi yolcularından seyahat öncesinde PCR testi ya da aşı kartı istemeye hazırlanıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül’den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp negatif olduğunu ibraz edecektir” Ankara - anka

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