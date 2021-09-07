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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

'Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü'

07 Eylül 2021, Salı 12:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un "Mu" varyantının Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini belirterek şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi." diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Bakan Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi.

Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var." dedi.

Bakan Koca, bir başka soruyu yanıtlarken, PCR testlerinin yapılan toplam testlere ilave edileceğini söyledi.

Kovid-19'un "Mu" varyantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, Mu varyantı
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