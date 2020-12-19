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19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Türkiye'de 22 bin 195 kişi daha koronavirüse yakalandı

19 Aralık 2020, Cumartesi 19:38
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi vefat etti.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. 

Bakan Koca, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Türkiye, koronavirüs
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